Очередная жертва: Вдовин пострадал от рук пластического хирурга Хайдарова

Стало известно, с чем связаны осложнения после хирургического вмешательства звездного врача. Ни для кого не секрет, что многие люди в погоне за вечной молодостью и красотой прибегают к пластическим операциям.
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