На международной ярмарке интеллектуальной литературы в Москве расскажут о наследии Даниила Гранина

Наследие писателя Даниила Гранина представят на очередной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction в Москве, о чем журналисты узнали от директора фонда сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина Марины Граниной-Чернышевой.
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