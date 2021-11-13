В Тверском соединении и авиационных частях военно-транспортной авиации продолжается плановая ревакцинация

Ревакцинация производится отечественным двухкомпонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе.
Популярные статьи
- Военная полиция Западного военного округа провела масштабную тренировку в Нижегородской области
- Бот на сайте «Госуслуг» начал говорить пользователям, что коронавируса не существует, а вакцинация опасна. В Минцифры заявили о кибератаке на портал
- Более 30 тыс. человек принято в ряды движения «Юнармия» в регионах дислокации ЦВО в октябре
Свежие комментарии