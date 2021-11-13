В Тверском соединении и авиационных частях военно-транспортной авиации продолжается плановая ревакцинация

В Тверском соединении и авиационных частях военно-транспортной авиации продолжается плановая ревакцинация

Ревакцинация производится отечественным двухкомпонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе.

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