Шкуру убитого амурского тигра пытались продать жители Воздвиженки

В Уссурийском городском округе сотрудники ФСБ пресекли продажу шкуры амурского тигра. Преступление пытались совершить ранее судимые жители Возвдиженки, сообщает ИА UssurMedia, В понедельник, 25 декабря, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю при содействии краевого ГУФСИН пресечена попытка продажи двумя неоднократно судимыми жителями села Воздвиженка шкуры амурского тигра.
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