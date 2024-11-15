Назван наиболее вероятный претендент на пост главы SEC при Трампе

Команда Дональда Трампа рассматривают кандидатуры ведущего юриста Robinhood, занимающегося розничным брокерством, а также банковских регуляторов и корпоративных юристов на пост глав ключевых финансовых агентств, который, как ожидается, вскоре будет представлен избранному президенту, сообщили Reuters несколько человек, осведомленных в этом вопросе.
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