Назван наиболее вероятный претендент на пост главы SEC при Трампе

Команда Дональда Трампа рассматривают кандидатуры ведущего юриста Robinhood, занимающегося розничным брокерством, а также банковских регуляторов и корпоративных юристов на пост глав ключевых финансовых агентств, который, как ожидается, вскоре будет представлен избранному президенту, сообщили Reuters несколько человек, осведомленных в этом вопросе.