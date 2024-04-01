🛠 Ремонт бывшего здания «меджлиса»* в Симферополе обойдётся в 18 млн рублей Об этом сообщается в распоряжении Главы Республики Крым «Об определении единственного подрядчика».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🛠 Ремонт бывшего здания «меджлиса»* в Симферополе обойдётся в 18 млн рублей Об этом сообщается в распоряжении Главы Республики Крым «Об определении единственного подрядчика».