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Политолог Жарихин объяснил, для чего Казахстан обновил Военную доктрину

Политолог Жарихин объяснил, для чего Казахстан обновил Военную доктрину

Заместитель руководителя Института стран Содружества Независимых Государств Владимир Жарихин поделился мнением о том, что Военные доктрины необходимо модернизировать, чтобы не допускать устаревания, способного нарушить обороноспособность державы.

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