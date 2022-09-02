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Малый бизнес в Германии «погибает» из-за цен на энергию и сельхозпродукцию

Малый бизнес в Германии «погибает» из-за цен на энергию и сельхозпродукцию

Малый бизнес в Германии «погибает» из-за инфляции. Небольшие немецкие фирмы оказались на грани выживания в связи с резким ростом цен энергии и сельхозпродукции.

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