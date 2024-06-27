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Экс-президент «Зенита» Туфрин о селекции: «Что крамольного делает клуб? Купил молодых российских игроков – это работа на перспективу» 

Экс-президент «Зенита» Туфрин о селекции: «Что крамольного делает клуб? Купил молодых российских игроков – это работа на перспективу» 

– «Зенит» активно покупает. Это, может, расстраивает болельщиков других команд, но в Петербурге эти чувства мало кого волнуют.

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