Глава МинЖКХ Подмосковья Велиховский: аварийные службы уверенно встретят надвигающийся циклон

Московская область продолжает готовиться к надвигающемуся циклону и сильнейшему снегопаду. Все силы областной аварийно-восстановительной службы уже переведены в состояние повышенной готовности, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.
Московская область продолжает готовиться к надвигающемуся циклону и сильнейшему снегопаду. Все силы областной аварийно-восстановительной службы уже переведены в состояние повышенной готовности, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.
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