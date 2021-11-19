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Глава МинЖКХ Подмосковья Велиховский: аварийные службы уверенно встретят надвигающийся циклон

Глава МинЖКХ Подмосковья Велиховский: аварийные службы уверенно встретят надвигающийся циклон

Московская область продолжает готовиться к надвигающемуся циклону и сильнейшему снегопаду. Все силы областной аварийно-восстановительной службы уже переведены в состояние повышенной готовности, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

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