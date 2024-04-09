Как поменять пароль в Telegram. На iPhone, Android и ПК. Все способы

Пароль — основной способ защиты аккаунта Telegram от несанкционированного доступа. В этой статье расскажем, как его поменять, если возникла такая необходимость\u000D\u000AВ жизни случаются ситуации, когда нужно сменить пароль от аккаунта Telegram.
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