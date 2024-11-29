35 странных и удивительных вещей, которыми люди захотели поделиться в Сети

На неожиданно крутые и интересные вещи можно наткнуться когда угодно. И самое правильное в этот момент — сделать фотографию! Чтобы потом не быть голословным и иметь возможность подкрепить свои слова наглядным доказательством.
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