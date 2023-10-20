США устроили взрыв на ядерном полигоне в Неваде. Почему это может быть сигналом для России?

Подземный взрыв, который США произвели на ядерном полигоне в штате Невада спустя несколько часов после отзыва Москвой ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), может являться сигналом России о невозможности сокрытия потенциальных ядерных испытаний в будущем.
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