США устроили взрыв на ядерном полигоне в Неваде. Почему это может быть сигналом для России?

Подземный взрыв, который США произвели на ядерном полигоне в штате Невада спустя несколько часов после отзыва Москвой ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), может являться сигналом России о невозможности сокрытия потенциальных ядерных испытаний в будущем.