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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Юта» продлила Гюнтера на 8 лет с кэпхитом 7,14 млн долларов. У форварда 50 очков в 78 играх в НХЛ

По данным PuckPedia, средняя годовая зарплата игрока (кэпхит) составит 7,14 миллиона долларов.  Новое соглашение вступит в силу с сезона-2025/26.

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