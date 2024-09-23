Театр абсурда
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Театр абсурда

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Полковник: Какого чёрта? Армия люто ненавидит слово «переговоры»!

Полковник: Какого чёрта? Армия люто ненавидит слово «переговоры»!

Политнавигатор Если для продолжения СВО в ВС РФ не хватает личного состава, российским властям нужно прямо сказать об этом народу.

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