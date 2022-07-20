В Мордовии сотрудники полиции пресекли преступную деятельность заместителя генерального директора коммерческого предприятия

Сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Мордовия пресекли преступную деятельность 45-летнего жителя Саранска, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.

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