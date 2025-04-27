Американский президент Дональд Трамп заявил о близком решении по урегулированию конфликта на Украине после своей встречи с Владимиром Зеленским.
Президент Эстонии рассказал, что ему сообщил Трамп после встречи с Зеленским
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Eduard
Самозванец Карис Президент Эстонии поближе подкрался к Трампу!
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11 час.
Eduard
Эти ничтожества так и трутся у великих иира сего.Надо вам сказатьчто Президента Бстонии народ не выбирает,это право у них украли партии,они между собой его выбирают.Этакий"междусобойчик" Прибтом в Эстонии любят о чужих выюорах говорить,им бы на сври незаконные посмотреть.Никакого Референдума по этому поводу не было!
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11 час.
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