Eduard

Эти ничтожества так и трутся у великих иира сего.Надо вам сказатьчто Президента Бстонии народ не выбирает,это право у них украли партии,они между собой его выбирают.Этакий"междусобойчик" Прибтом в Эстонии любят о чужих выюорах говорить,им бы на сври незаконные посмотреть.Никакого Референдума по этому поводу не было!