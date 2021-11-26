Задумывались, зачем люди делают лебедей из покрышек? Петербургские студентки хотят снять об этом фильм

Студентки магистратуры Высшей школы экономики в Петербурге Анна Поздняк и Анастасия Флегонтова объявили сбор средств для создания документального фильма о ЖЭК-арте.

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