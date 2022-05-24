Офицер ДНР заявил, что военные ВСУ с завода "Азовсталь" сдались в плен из-за упавшего морального состояния

Офицер батальона "Восток" Донецкой народной республики с позывным "Араб" в беседе с "Известиями" рассказал про причину, по которой военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившиеся на территории мариупольского завода "Азовсталь", сдались в плен.