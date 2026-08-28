В Китае снят с должности второй по старшинству после председателя Си генерал Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей официально отстранил гене.
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В Китае снят с должности второй по старшинству после председателя Си генерал Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей официально отстранил гене.
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