Big Think: ученые определили форму космоса

По мнению ученых, форма космоса имеет определяющее значение для понимания того, будет ли Вселенная продолжать расширяться бесконечно или, напротив, в будущем начнет сжиматься к своему изначальному состоянию.
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