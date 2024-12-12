Роспотребнадзор начал расследование после вспышки чесотки в Бурятии

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование после того, как в доме-интернате в селе Читкан Баргузинского района Бурятии произошла вспышка чесотки, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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