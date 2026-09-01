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Царьград

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Закончились "нормальные врачи": Как нас заставляют "что-то полечить" и раскошелиться

Закончились "нормальные врачи": Как нас заставляют "что-то полечить" и раскошелиться

Шанс увидеть что "что-то не в норме" очень высок. Что необходимо знать, собираясь в больницу или на сдачу анализов, объяснил эндокринолог Станислав Хан.

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