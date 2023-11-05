Народные приметы, которым на самом деле есть логичное объяснение

Пожалуй, каждый из нас хотя бы однажды сталкивался с народными приметами. И касается это в том числе абсолютно несуеверных людей, которые не перестают убеждать остальных в том, что верить в подобные вещи — это как минимум странно.
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