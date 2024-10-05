Увеличение экспорта трубопроводного газа зависит от Китая, а собственная газопереработка — от разворотливости наших чиновников

Экспорт российского трубопроводного газа, в том числе за счет увеличения поставок в страны СНГ, может достичь 197 миллиардов кубометров к 2036 году м, из статьи вице-премьера Александра Новака в журнале «Энергетическая политика».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии