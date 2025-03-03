Крым хоронит своих сыновей — и хранит недвижимость их убийц

Почему четвертый год подряд враги России продолжают делать свой бизнес на полуострове Сергей Ильченко Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Севастополь проводил в последний путь гранатометчика штурмовой роты гвардии рядового Сережу Хропченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии