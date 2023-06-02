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Кедми: Россия совершила последний шаг к победе

Кедми: Россия совершила последний шаг к победе

Российская армия со дня на день начнет большое наступление в зоне боевых действий. Последний штрих в подготовку к проведению масштабной операции уже внесен.

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