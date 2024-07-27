Горячее питание, вода, одежда – полпред Якушев провел совещание по ЧП в Карабашском городском округе

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев провел заседание оперативного штаба в Карабашском городском округе Челябинской области, где в результате обильных осадков прорвало участок дамбы на Киалимском водохранилище.
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