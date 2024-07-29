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  • Иван
    Вы правы, и улыбка крокодилья. И вааще,- бабушка с внуком. Как не крути.                                             ...Примадонна появил...
  • виталий панов
    Раньше прятала свои кривые грабли.Теперь решила открыть своё безобразие.Самой не стыдно на старости лет.Примадонна появил...
  • Юрий Золотарев
    Два Крокодила - Пу-галкины.Примадонна появил...

Примадонна появилась на публике в микрошортах

Примадонна появилась на публике в микрошортах

75-летняя Алла Борисовна произвела яркое впечатление, появившись в концертном зале «Дзинтари» в таком  запоминающемся наряде.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Два Крокодила - Пу-галкины.
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6 час.
виталий панов
Раньше прятала свои кривые грабли.Теперь решила открыть своё безобразие.Самой не стыдно на старости лет.
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4 час.
И
Иван
Вы правы, и улыбка крокодилья. И вааще,- бабушка с внуком. Как не крути.                                                                  Иван Ше.
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3 час.

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