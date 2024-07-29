75-летняя Алла Борисовна произвела яркое впечатление, появившись в концертном зале «Дзинтари» в таком запоминающемся наряде.
Примадонна появилась на публике в микрошортах
Комментарии
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Юрий Золотарев
Два Крокодила - Пу-галкины.
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6 час.
виталий панов
Раньше прятала свои кривые грабли.Теперь решила открыть своё безобразие.Самой не стыдно на старости лет.
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4 час.
И
Иван
Вы правы, и улыбка крокодилья. И вааще,- бабушка с внуком. Как не крути. Иван Ше.
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3 час.
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