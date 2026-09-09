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Расплата за чужие грехи: стоматолог может потерять квартиру из-за полного тезки

Расплата за чужие грехи: стоматолог может потерять квартиру из-за полного тезки

"112" Криминальный двойник превратил в ад жизнь честного стоматолога из Москвы. Его полный тезка, бывший банкир, обвиняется в хищении миллиарда рублей, вот только долги по этому делу почему-то повесили на зубного техника.

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