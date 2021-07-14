Театр абсурда

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ЕСПЧ потребовал от России легализацию браков пар пидаров

ЕСПЧ потребовал от России легализацию браков пар пидаров

Суд в Страсбурге счел несостоятельным довод властей РФ, что большинство россиян не одобряют однополые союзы.

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Санек Совков Совков
Vladimir Lioubimcev
Мх лечить нужно в психбольницах, извращенцев... А не "легализовывать" так называемые пары... извращенцев.
Александр Григоров
трудом тяжким ...самое действенное лечение
Александр Григоров
они требуют ... анекдоты они там сочиняют ..
Володя Жерноклев
ПИДОРАСЫ ЗА ПИДОРАСОВ

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