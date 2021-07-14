ЕСПЧ потребовал от России легализацию браков пар пидаров

Театр абсурдаПолитикаЕСПЧ потребовал от России легализацию браков пар пидаровСуд в Страсбурге счел несостоятельным довод властей РФ, что большинство россиян не одобряют однополые союзы.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСанек Совков СовковVladimir LioubimcevМх лечить нужно в психбольницах, извращенцев... А не "легализовывать" так называемые пары... извращенцев.Александр Григоровтрудом тяжким ...самое действенное лечениеАлександр Григоровони требуют ... анекдоты они там сочиняют ..ВЖВолодя ЖерноклевПИДОРАСЫ ЗА ПИДОРАСОВКомментировать
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