В России впервые потребовали от оператора отдать 3 млрд рублей дохода от неправомерно повышенных цен на связь

Ситуация с антимонопольным делом в отношении российского оператора МТС продолжает развиваться. Как сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сегодня, 14 октября 2024 года, по итогам рассмотрения антимонопольного дела МТС обязали перечислить в бюджет 3 млрд рублей незаконно полученного дохода.