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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вице-президент КХЛ Доброхвалов: «Мы конкурируем с концертами и кинотеатрами, а не с РПЛ. Не рассматриваем посещение матча как поход на спорт. Это поход на развлечение»

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов ответил на вопрос по поводу конкуренции с РПЛ. – Можно сказать, что главным конкурентом КХЛ является РПЛ? Насколько вы близки к ним по цифрам в медиа и направлена ли новая стратегия КХЛ на то, чтобы догнать и перегнать Премьер-лигу? – Абсолютно не согласен с тем, что РПЛ является хоть в каком-то виде конкурентом.

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