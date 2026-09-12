Вице-президент КХЛ Доброхвалов: «Мы конкурируем с концертами и кинотеатрами, а не с РПЛ. Не рассматриваем посещение матча как поход на спорт. Это поход на развлечение»

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов ответил на вопрос по поводу конкуренции с РПЛ. – Можно сказать, что главным конкурентом КХЛ является РПЛ? Насколько вы близки к ним по цифрам в медиа и направлена ли новая стратегия КХЛ на то, чтобы догнать и перегнать Премьер-лигу? – Абсолютно не согласен с тем, что РПЛ является хоть в каком-то виде конкурентом.