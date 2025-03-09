Ларин считает, что рекорду Дзюбы не уделяют должного внимания: «Могли бы сделать более красивое шоу»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в комментарии для «СЭ» отреагировал на достижение нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, который побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
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