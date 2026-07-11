Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом отравлении в кафе в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Московской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту массового отравления людей в Зарайске.
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