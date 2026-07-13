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Военное обозрение

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Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: как рождался класс

Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: как рождался класс

Чтобы увидеть низколетящую цель за линией горизонта, радар подняли в воздух — так родился класс самолётов ДРЛО, путь которого от фанерных «Веллингтонов» с вращающейся антенной до вертолётов, спасавших авианосцы под Фолклендами, мы и проследим в этой части.

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