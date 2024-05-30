Отделение нейрохирургии открыли в больнице в Сергиевом Посаде

Нейрохирургическое отделение заработало в больнице в Сергиевом Посаде. Здесь оказывают медицинскую помощь пациентам с черепно-мозговыми травмами, травмами позвоночника, тяжёлыми геморрагическими инсультами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии