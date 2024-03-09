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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Грин вколотил сверху через Анферни Саймонса

Джейлен Грин вколотил сверху через Анферни Саймонса

Свингмен «Хьюстона» перехватил мяч и поставил сверху через Анферни Саймонса в быстром отрыве. «Рокетс» победили 123:107, в активе Грина 27 очков, 3 подбора, 5 передач и 2 перехвата.

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