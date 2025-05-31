«Мона Лиза» Леонардо да Винчи: секреты популярности картины

Вокруг этой картины бушуют споры и раскрываются страшные тайны. Несколько миллионов людей ежегодно посещают ее, и руководство Лувра вынуждено было выделить ей большой зал и поместить за пуленепробиваемое стекло.
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