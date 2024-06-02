CFMoto 500SR Voom. Подробности

CFMoto разрабатывают новый 500-кубовый четырёхцилиндровый спортбайк. Казалось бы, новость довольно проходная, но штука тут в том, что китайский мотогигант решил опереться на ретро-стилистику, разработав для новинки дизайн в духе 90-х.