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MotoTeamRussia

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CFMoto 500SR Voom. Подробности

CFMoto 500SR Voom. Подробности

CFMoto разрабатывают новый 500-кубовый четырёхцилиндровый спортбайк. Казалось бы, новость довольно проходная, но штука тут в том, что китайский мотогигант решил опереться на ретро-стилистику, разработав для новинки дизайн в духе 90-х.

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