В Иркутске ищут подозреваемого в краже смартфона

В Иркутске полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже телефона. Девушка потеряла свой телефон в супермаркете, и камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина подобрал его и покинул магазин, не предприняв попыток вернуть владельцу.
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