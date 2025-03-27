В Иркутске ищут подозреваемого в краже смартфона

В Иркутске полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже телефона. Девушка потеряла свой телефон в супермаркете, и камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина подобрал его и покинул магазин, не предприняв попыток вернуть владельцу.