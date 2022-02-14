Мощная атака, слабая защита и открытый футбол. Что представляет из себя соперник "Зенита" "Бетис"

Кадровые потери "Бетиса" могут помочь "Зениту" в достижении положительного результата. Фото: Getty Images В ближайший четверг (17 февраля) "Зенит" возобновит для себя сезон первым матчем с испанским "Бетисом" в 1/16 финала Лиги Европы.
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