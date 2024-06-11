Российские войска взяли под контроль Новопокровское в ДНР после успешной операции

Боевые действия на востоке Украины продолжаются. По последним данным, подразделение группы войск "Центр" Вооруженных сил России нанесло поражение украинским военным в населенном пункте Новопокровский, расположенном на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).
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