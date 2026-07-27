Economist: наземная операция США в Иране остаётся маловероятной

Наземная операция американских войск против Ирана остаётся маловероятной, пишет The Economist. В статье отмечается, что, помимо сухопутной операции, у Вашингтона среди вариантов развития ситуации есть расширение атак на иранскую критическую инфраструктуру, а также удары по ядерным объектам.
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