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Economist: наземная операция США в Иране остаётся маловероятной

Economist: наземная операция США в Иране остаётся маловероятной

Наземная операция американских войск против Ирана остаётся маловероятной, пишет The Economist. В статье отмечается, что, помимо сухопутной операции, у Вашингтона среди вариантов развития ситуации есть расширение атак на иранскую критическую инфраструктуру, а также удары по ядерным объектам.

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