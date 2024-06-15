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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В Минтрансе РФ озвучили объём грузооборота между Россией и Китаем

По итогам прошлого года через 19 сухопутных пунктов пропуска между Россией и Китаем провезли более 40 млн тонн грузов.

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