У главы южноуральского минздрава появился новый заместитель

Заминистра здравоохранения Челябинской области назначили завполиклиникой и инфекциониста. Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместителем главы южноуральского минздрава назначена Нелли Верзакова, заведовавшая до настоящего времени поликлиникой ГКБ №5 в Челябинске.
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