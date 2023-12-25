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"Нас убедили, что мы почти победили": обман, который способен уничтожить РФ

"Нас убедили, что мы почти победили": обман, который способен уничтожить РФ

Запад и Киев ведут против русских целенаправленную информационную кампанию. Её главными нарративами стали слабость украинской армии, недостаток боеприпасов и падение интереса Запада к украинскому конфликту.

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