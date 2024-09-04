Ну что? Кто-то там ещё волнуется о Пашке Дурове? А я ведь с самого начала тут написал, что этот персонаж вообще не заслуживает всего этого шума.
Подруга богатея, показавшая всю их суть
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
Накопление началось с уровня фарцовщиков и братвы. Что еще? Капитализм, о котором писал К.Маркс развивался триста лет под надзором королей. А у нас за 10 лет под присмотром пьяницы из кулаков и парней из казармы. Вот и итог.
Ответить
21 час.
Свежие комментарии