Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

Подруга богатея, показавшая всю их суть

Подруга богатея, показавшая всю их суть

Ну что? Кто-то там ещё волнуется о Пашке Дурове? А я ведь с самого начала тут написал, что этот персонаж вообще не заслуживает всего этого шума.

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Комментарии
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А
Александр
Накопление началось с уровня фарцовщиков и братвы. Что еще? Капитализм, о котором писал К.Маркс развивался триста лет под надзором королей. А у нас за 10 лет под присмотром пьяницы из кулаков и парней из казармы. Вот и итог.
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