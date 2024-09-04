Подруга богатея, показавшая всю их суть

А

Александр

Накопление началось с уровня фарцовщиков и братвы. Что еще? Капитализм, о котором писал К.Маркс развивался триста лет под надзором королей. А у нас за 10 лет под присмотром пьяницы из кулаков и парней из казармы. Вот и итог.