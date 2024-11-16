Рекомендации ВОЗ отвергнуты: Названа самая комфортная температура дома зимой

Эксперты отклонили рекомендации Всемирной организации здравоохранения устанавливать домашний термостат на 18 °C и подчеркивают, что температура в жилище должна быть не ниже 20 °C, чтобы обеспечить комфорт этой зимой, сообщает Daily Mail.
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