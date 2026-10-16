Все больше стран понимают, что правительство талибов в Афганистане — реальность, с которой надо считаться, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по безопасности в центральноазиатском регионе.
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